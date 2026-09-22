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Houthi's melden doden door Saudische aanval op gevangenis

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 13:29
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SANAA (ANP/AFP) - Door een aanval op een gevangenis in het noordwesten van Jemen zijn negen gevangenen om het leven gekomen. Dat meldde een functionaris van de Houthi's dinsdag tegen persbureau Saba, dat door de door Iran gesteunde beweging wordt gecontroleerd.
"Negen gevangenen die tijdens recente gebeurtenissen gevangen waren genomen werden gisteravond gedood toen de Saudische vijand een gevangenis als doelwit nam in Al-Hazm, in het gouvernement Al-Jawf", zei een Houthi-functionaris.
Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt een militaire coalitie tegen de Houthi's, die grote delen van het land onder controle hebben. Sinds begin deze maand hebben de Houthi's veel terrein ingenomen tijdens een bliksemoffensief.
Door de aanhoudende gevechten zijn volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in september meer dan 130.000 mensen ontheemd geraakt binnen Jemen.
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