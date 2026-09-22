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Honderden nemen in Rotterdam afscheid van Alfredo Goeloe

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 13:27
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ROTTERDAM (ANP) - Ongeveer tweehonderd mensen hebben in Rotterdam-Zuid afscheid genomen van Alfredo Goeloe. De man kwam op 12 september op 51-jarige leeftijd om het leven nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door agenten op de Vaarnerkamp in Rotterdam-Zuid.
Het lichaam van Goeloe werd in een witte lijkkoets, getrokken door twee paarden, overgebracht naar de Zuiderbegraafplaats. Achter de koets liepen zijn geëmotioneerde nabestaanden mee. Tijdens een herdenkingsdienst namen familie, vrienden en andere belangstellenden afscheid van Goeloe.
Goeloe kwam op een fatbike van de babyshower van zijn eigen ongeboren kind vandaan. De politie hield hem aan na een melding dat een man en een vrouw van ongeveer 40 jaar een fatbike hadden gestolen. Zijn overlijden leidde tot onrust in de wijk. Tijdens een stille tocht, de maandag na zijn dood, werd de ME belaagd en werd een politiebureau bekogeld.
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