Houthi's melden raketaanval op olietanker

SANAA (ANP/RTR) - De Jemenitische Houthi's zeggen een olietanker in de Rode Zee te hebben beschoten. Maritieme waarnemers bevestigen de raketaanval, maar stellen dat die het vaartuig heeft gemist.

Doelwit was het schip Scarlet Ray, een olietanker met Israëlische eigenaar die onder Liberiaanse vlag vaart. De olietanker bevond zich ongeveer ter hoogte van de Saudische stad Yanbu toen die werd beschoten. Volgens het Britse monitoringscentrum UKMTO is de bemanning ongedeerd en is het schip gewoon onderweg naar zijn bestemming. Veiligheidsbedrijf Ambrey zegt dat er in de buurt van het vaartuig een explosie heeft plaatsgevonden.

De Houthi's hebben sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook regelmatig schepen op de Rode Zee aangevallen als die banden hebben met Israël. In juli hebben de rebellen nog twee schepen tot zinken gebracht.

Israël heeft afgelopen week met een bombardement in Jemen de Houthi-premier en een aantal ministers gedood. De Houthi's hebben gezworen wraak te nemen.