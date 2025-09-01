'Merkbaar drukker' op de weg na vakantie, maar 'niet extreem'

DEN HAAG (ANP) - Het is "merkbaar drukker" op de weg, "maar niet extreem", meldt een woordvoerder van de ANWB tijdens de eerste ochtendspits waarop alle schoolvakanties afgelopen zijn. Volgens hem is het "nieuwe fileseizoen" daarmee van start, maar vooralsnog blijft het maandagochtend bij de dagelijkse files en een paar bijzonderheden.

Rond 08.35 uur staat er zo'n 300 kilometer file, inclusief de vertragingen op de N-wegen. Door een ongeluk op de A27 is de rechterrijstrook dicht in de richting van Breda tussen Hank en de Merwedebrug, wat een vertraging van ruim een uur veroorzaakt.

In de A16 is de rechter tunnelbuis van de Drechttunnel richting Rotterdam dicht door een ongeluk en daardoor is de reistijd daar flink langer. Op de A2 stond bij Kerkdriel richting Utrecht een kapotte vrachtwagen. Inmiddels is de weg weer vrij, maar er staat nog wel file.