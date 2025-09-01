ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

'Merkbaar drukker' op de weg na vakantie, maar 'niet extreem'

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 8:45
anp010925052 1
DEN HAAG (ANP) - Het is "merkbaar drukker" op de weg, "maar niet extreem", meldt een woordvoerder van de ANWB tijdens de eerste ochtendspits waarop alle schoolvakanties afgelopen zijn. Volgens hem is het "nieuwe fileseizoen" daarmee van start, maar vooralsnog blijft het maandagochtend bij de dagelijkse files en een paar bijzonderheden.
Rond 08.35 uur staat er zo'n 300 kilometer file, inclusief de vertragingen op de N-wegen. Door een ongeluk op de A27 is de rechterrijstrook dicht in de richting van Breda tussen Hank en de Merwedebrug, wat een vertraging van ruim een uur veroorzaakt.
In de A16 is de rechter tunnelbuis van de Drechttunnel richting Rotterdam dicht door een ongeluk en daardoor is de reistijd daar flink langer. Op de A2 stond bij Kerkdriel richting Utrecht een kapotte vrachtwagen. Inmiddels is de weg weer vrij, maar er staat nog wel file.
Vorig artikel

Leerlingen moeten 'verantwoord' met AI leren omgaan

Volgend artikel

Houthi's melden raketaanval op olietanker

POPULAIR NIEUWS

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

shutterstock_2036356931

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

ANP-525024303

Dit is het beste ontbijt volgens een Harvard-voedingsexpert: “Ik moet bijna huilen van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt”

ANP-430253650

Vleesetende horrormade grijpt razendsnel om zich heen in Mexico

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

23684988 m

Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten