Er komt iemand voor het eerst bij je op bezoek. Misschien wel dat meisje op wie je indruk wilt maken. Hoe moet je huis er uitzien, zodat ze je leuk gaat vinden? Je weet dat ze vol is van Van Gogh, dus misschien is het een goed idee om opvallend in de boekenkast een boek over Van Gogh te zetten. Of helpt dat niet?
De eerste indruk van je huis is
allesbepalend. Zodra gasten de drempel over stappen, nemen ze in luttele seconden onbewust van alles waar. Veelgehoorde misvatting: het draait om wat je op de muren hangt of hoe duur je bank is. Maar uit onderzoek en deskundig advies blijkt iets anders.
Geur zet de toon
Dat bevestigt schoonmaakexpert Becky Rapinchuk
: “We herkennen de geur van ons eigen huis niet, maar bezoekers ruiken deze wél direct. Zet voor een bezoek wat vaker een raam open of brand een kaars als je twijfelt aan de frisheid.”
Ook direct onder de loep:
- Verlichting en sfeer: Sfeervol licht maakt mensen op hun gemak. Kunstlicht mag vooral warm en diffuus zijn.
- Netheid: Basishygiëne, vooral van keuken en badkamer, springt meteen in het oog. Denk aan schone handdoeken en bepoetste oppervlakken.
- De entree: Wie binnenkomt, vormt zijn indruk al bij de voordeur. Een verzorgde hal, bloeiende planten en een opgeruimde stoep tillen alles op.l
- Een persoonlijke toets: Maar zorg ook voor karakter, dat zie je ook terug als tip in interieurtrends: “Met je inrichting laat je zien tot welke groep je behoort, en waar je je onderscheidt.”
Tips voor een gastvrije sfeer
- Voeg planten toe of hang kunst/foto’s aan de muur. Lege muren werken juist afstandelijk.
- Luister naar jezelf: veel mensen richten hun huis in volgens mode, maar het belangrijkste is dat het bij jou past (zie: Waarom ook jouw huis niet origineel is ingericht).