Houthi's veroordelen aanvallen op Gaza en dreigen met escalatie

SANAA (ANP/AFP) - De Houthi's in Jemen hebben de Israëlische aanvallen op de Gazastrook scherp veroordeeld. "Het Palestijnse volk zal niet alleen gelaten worden in deze strijd. Jemen zal doorgaan met zijn steun en hulp en de confrontatie verder opvoeren", staat in een verklaring.

De Houthi's, die een deel van Jemen in handen hebben, hebben tijdens de Gazaoorlog op grote schaal aanvallen uitgevoerd op de internationale scheepvaart. Ze stelden dat uit solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook te doen. Langs Jemen loopt een belangrijke route voor vrachtschepen en veel bedrijven moesten door de beschietingen omvaren.

De Houthi's dreigden onlangs de aanvallen te hervatten en raakten bovendien verder in conflict met de Verenigde Staten. Die voerden afgelopen weekend luchtaanvallen uit op Jemen. De Houthi's meldden dinsdag zelf hun derde aanval op Amerikaanse marineschepen in de Rode Zee in 48 uur.