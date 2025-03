Houthi's vuren raket af op Israël, dreigen met meer aanvallen

SANAA (ANP/RTR) - De Jemenitische Houthi-rebellen hebben een raket op Israël afgevuurd en dreigen Israël opnieuw aan te vallen als dat land doorgaat met zijn luchtaanvallen op de Gazastrook. De Houthi's eisen dat de "agressie" stopt.

De Israëlische krijgsmacht zegt dat de luchtverdediging de raket succesvol onderschepte. Het was de eerste aanval van de Houthi's op Israël sinds in januari een bestand in Gaza inging. De Houthi's stopten toen ook met hun aanvallen op de scheepvaart in de Rode Zee.

De Houthi's voeren sinds eind 2023 luchtaanvallen uit op schepen in de Rode Zee die Israëlische banden zouden hebben, als steunbetuiging aan de Palestijnen in Gaza. Ze kondigden vorige week aan deze aanvallen te hervatten. De Verenigde Staten reageerden afgelopen weekend op dat dreigement met luchtaanvallen op de Houthi's. Daarbij vielen 53 doden en 98 gewonden.