Trump: heel goed en constructief gesprek met Poetin

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft naar eigen zeggen een "heel goed en productief" telefoongesprek gehad met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. In een bericht op zijn socialemediaplatform Truth Social schrijft hij dat hij vindt dat er belangrijke stappen zijn gezet naar vrede in Oekraïne.

"Vele elementen van een Vredescontract zijn ter sprake gekomen, waaronder het feit dat duizenden soldaten gedood worden, en zowel president Poetin als president Zelensky wil graag zien dat daar een einde aan komt", schrijft hij. "Dat proces is nu in volle gang en in werking en we zullen, hopelijk, in het belang van de Menselijkheid de klus klaren."

In zijn bericht verwijst Trump naar het onmiddellijke staken van aanvallen op energie- en infrastructuurvoorzieningen dat hij met Poetin overeenkwam. Volgens hem is afgesproken "dat we snel aan de slag gaan om tot een Volledig Bestand te komen en uiteindelijk een EINDE te maken aan deze vreselijke oorlog tussen Rusland en Oekraïne".