Laat je dit najaar nog snel een hybride warmtepomp plaatsen om de huidige ISDE-subsidie te halen? Stel de installateur dan eerst één vraag die je sinds deze week niet meer moet overslaan. Normalisatie-instituut NEN publiceerde op 7 oktober NTA 8171. Daarin staat wanneer een warmtepomp 'slim' is, en dat gaat je straks geld schelen.

Dit ligt nu vast

Volgens NEN beschrijft de Nederlandse Technische Afspraak hoe een warmtepompinstallatie communiceert met het energiesysteem en reageert op signalen daaruit, zoals dynamische stroomprijzen. Het gaat dus niet alleen om het toestel zelf. Ook de regeling en de koppeling met andere onderdelen van het energiesysteem tellen mee. Het document is gratis in te zien via de website van NEN.

Vakblad Gawalo schrijft dat de NTA afspraken bevat over de koppeling met een energiemanagementsysteem in huis (HEMS), over communicatieprotocollen en over de positie van de gebruiker. Volgens Security.NL staat erin welke protocollen een slimme warmtepomp moet gebruiken en welke informatie hij moet doorgeven, zoals hoeveel vermogen hij verwacht nodig te hebben. Er staat ook een paragraaf over cybersecurity in, met onder meer veilige toegang op afstand en software-updates.

In haar Kamerbrief over de hybride norm vanaf 2029 verwijst minister Boekholt-O'Sullivan naar precies deze NTA. Wat die norm voor jouw ketel betekent, lees je in 'Is je cv-ketel tien jaar of ouder? Vanaf 2029 kost vervangen al snel €6.000 in plaats van €2.000, behalve in deze woningen'. Volgens Security.NL omschrijft de minister 'slim' als regelbaar: je kunt de warmtepomp zo instellen dat hij verwarmt buiten de piekmomenten op het stroomnet, of wanneer stroom goedkoop is. Hoe die slimme aanstuurbaarheid precies in de regels komt, wordt nog uitgewerkt.

Een sticker op de doos zegt weinig over hoe slim een warmtepomp echt is

Voor de ISDE telt het al vanaf 2028

Eind juni schreef staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei) aan de Eerste Kamer dat de ISDE vanaf 2028 alleen nog subsidie geeft voor slim aanstuurbare warmtepompen. Dat meldde Installatie.nl. Volgens De Bat zorgt slimme sturing voor minder druk op het net én een lagere energierekening. Hij liet er ook weten dat netbeheerders warmtepompen niet op afstand gaan uitschakelen.

Wie nu koopt, heeft daar nog niet mee te maken. Volgens Solvari komt een warmtepomp die niet slim aanstuurbaar is tot eind 2027 nog in aanmerking onder de huidige voorwaarden. In augustus meldde Installatie.nl wel dat de NTA mogelijk eerder een subsidievoorwaarde wordt. Sommige fabrikanten vonden een eis per volgend jaar al te snel gaan. Hoeveel subsidie je misloopt als je tot 2027 wacht, lees je in 'Twijfel je over een warmtepomp? Wachten tot 2027 kan je ruim €1.100 subsidie kosten'.

De dure uren beginnen om vier uur

De tweede reden zit in je energierekening. De netbeheerders hebben de ACM voorgesteld om de nettarieven vanaf 2029 te laten afhangen van wanneer en hoeveel stroom je gebruikt. In de winter krijgt het blok van 16.00 tot 23.00 uur het hoogste tarief. Het is nog een voorstel: de ACM beslist erover.

Common Futures heeft dat voorstel doorgerekend, meldt Duurzaam Ondernemen. In die berekening wordt de energierekening van een huishouden met een hybride warmtepomp €422 per jaar hoger, waarvan €260 door de nieuwe nettarieven. Een slimme warmtepomp kan bij drukte op het net lager gaan draaien of zijn werk naar een rustiger moment verschuiven. Een hybride kan dan tijdelijk op gas overschakelen, legt Evergroen uit. Volgens Warmte365 waarschuwt Vereniging Warmtepompen wel dat een duur blok van zeven uur zo lang is dat ook slimme sturing het niet helemaal kan ontwijken.

De kans is groot dat je offerte al goed zit, maar dat weet je pas als je het vraagt

Deze ene vraag stel je vóór je tekent

Vraag de installateur dus niet alleen óf de warmtepomp slim is. Vraag of de installatie voldoet aan NTA 8171, en welk protocol hij gebruikt om met de rest van je huis te communiceren. Is het antwoord op het eerste deel ja, dan past je toestel bij wat het kabinet en de ISDE straks als 'slim' zien.

Laat je niet geruststellen met alleen een sticker. Volgens Warmte365 hebben veel warmtepompen een Smart Grid Ready-sticker, maar zegt die weinig over hoe slim het toestel echt is. Een signaal kan de warmtepomp wel aan- of uitzetten, maar de warmtepomp geeft zelf geen informatie terug. Daarom moet je bij de aankoop zelf nagaan welk protocol het apparaat gebruikt om met een energiemanagementsysteem te praten, schrijft het vakblad.

Er is ook goed nieuws. Volgens NEN hebben de meeste nieuwe warmtepompen die via de ISDE worden gesubsidieerd al slimme functies. Vaak is het dus een kwestie van controleren, niet van een ander toestel kiezen. Moet de investering nog betaald worden, lees dan 'Geen €6.000 op de bank voor de hybride warmtepomp van 2029? Zo betaal je hem per maand, en dit levert hij op'.

Wat je nu kunt doen