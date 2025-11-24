Hugo de Jonge wil niet dat burgemeester van Terneuzen aftreedt

MIDDELBURG (ANP) - Hugo de Jonge, commissaris van de Koning in Zeeland, heeft de aftredende burgemeester van Terneuzen "indringend verzocht" om niet op te stappen. Dat staat in een brief die De Jonge aan de gemeenteraad van Terneuzen richt. In het "belang van de bestuurbaarheid" van de gemeente Terneuzen kan burgemeester Erik van Merrienboer beter aanblijven, vindt De Jonge.

Van Merrienboer maakte eerder maandag bekend op te stappen, omdat hij zich niet kan vinden in de besluitvorming over een asielzoekerscentrum in Terneuzen.

De Jonge zegt niet op de inhoud van het besluit van Merrienboer in te gaan, maar in zijn rol als commissaris van de Koning de taak te hebben toe te zien op "een zorgvuldig en integer besluitvormingsproces". De Jonge verzoekt de voorzitter van de gemeenteraad een besloten raadsvergadering te organiseren om de ontstane situatie te bespreken. Gezien de aard van het gesprek is het volgens hem belangrijk dat die vergadering in het geheim plaatsvindt.