Leden NOC*NSF stemmen in met bestuursvorm met raad van toezicht

ARNHEM (ANP) - NOC*NSF stapt per 1 januari over op een nieuw bestuursmodel. De aangesloten sportbonden gingen tijdens de algemene ledenvergadering op Papendal massaal akkoord met de vorming van een raad van toezicht (rvt) die in de plaats komt van het bestuur. Bestuursvoorzitter Anneke van Zanen-Nieberg neemt die taak ook in de rvt op zich.

Oud-zwemmer Ferry Weertman wordt de vertegenwoordiger van de atletencommissie in het toezichtsorgaan, dat verder zal bestaan uit Irene Eijs, Peter Bommel - net als Van Zanen afkomstig uit het huidige bestuur - en de nieuwe leden Gerritjan Eggenkamp en Harry van de Kraats.

"Gezien de aard, de omvang, de complexiteit en ook de aansprakelijkheid van het - vrijwillig - bestuurlijke werk voor NOC*NSF is dit een logische stap", legde Van Zanen de lang voorbereide wijziging van bestuursvorm uit. "Het is begrijpelijk dat deze rol wordt overgenomen door de directie die de dagelijkse leiding heeft. Maar de algemene vergadering blijft het belangrijkste orgaan. Namens de bonden houdt de rvt toezicht."

Vergoeding

Volgens Van Zanen zagen de bonden het huidige bestuur soms als een vooruitgeschoven pion van de directie. "De raad van toezicht is er juist voor de bonden." En lachend: "Marc van den Tweel (algemeen directeur) kan de borst nat maken."

Van Zanen, die internationaal NOC*NSF blijft vertegenwoordigen, krijgt net als de andere rvt-leden een vergoeding voor haar werkzaamheden.

Atletencommissie

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moest ook instemmen met het plan. Een voorwaarde was dat een vertegenwoordiger van de atletencommissie zitting neemt in de rvt. Aangezien huidig bestuurslid Inge Janssen terugtreedt als voorzitter van de atletencommissie, moest een andere kandidaat worden gezocht. Dat werd Weertman, de olympisch kampioen openwaterzwemmen van Rio 2016.

Janssen wordt als voorzitter van de atletencommissie opgevolgd door een duo: hockeyster Josine Koning en bridger Tim Verbeek.