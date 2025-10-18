Huis Shakespeare beschadigd door achteruitrijdende automobilist

STRATFORD-UPON-AVON (ANP) - Het 17e-eeuwse huis waar de familie van de Engelse toneelschrijver William Shakespeare woonde, is beschadigd geraakt nadat een bestuurder er achteruit tegenaan was gereden. Er vielen geen gewonden. Dat melden Britse media, waaronder Sky News.

Een foto van het monumentale pand na de crash toont aanzienlijke schade aan de buitenmuren, waarbij de houten overhang door steigers lijkt te worden ondersteund. De stichting die het Shakespeare-erfgoed in de plaats Stratford-upon-Avon beheert, werkt nu nauw samen met specialisten in natuurbehoud, verzekeraars en partners om de reparatiewerkzaamheden te starten, aldus Sky News.

Het gebouw was van 1613 tot 1616 het familiehuis van William Shakespeares dochter Susanna Hall en haar echtgenoot, de arts John Hall. Tegenwoordig is het pand een educatief centrum dat over het werk van Shakespeare informeert.