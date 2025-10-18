ECONOMIE
Brons Velzeboer op 1000 meter bij World Tour shorttrack Montreal

Sport
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 21:19
anp181025141 1
MONTREAL (ANP) - Xandra Velzeboer heeft bij de tweede wedstrijd van de World Tour shorttrack in Montreal de bronzen medaille behaald op de 1000 meter. Ze moest in de A-finale de Canadese Courtney Sarault (goud) en de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong (zilver) voor zich dulden.
Velzeboer won een week geleden nog goud op de 500 meter en zilver op de gemengde aflossing.
Jens van 't Wout zag zijn eerste kans om een medaille te pakken mislukken. De Nederlandse troef liep door een valse start in de A-finale van de 500 meter tegen een diskwalificatie aan.
Van 't Wout kan zich individueel nog revancheren op de 1500 meter. De Europees kampioen op 500 en 1500 meter ontbrak een week geleden op de twee finaledagen van de eerste World Tour in het Canadese Montreal. Hij was toen geveld door ziekte.
