ABN AMRO: hogere koopkracht zorgt voor meer bestedingen in horeca

AMSTERDAM (ANP) - De stijgende koopkracht zorgt voor meer bestedingen in restaurants en cafés, meldt ABN AMRO in een rapport over de horecasector. Eet- en drinkgelegenheden zijn volgens de bank daardoor in iets rustiger vaarwater terechtgekomen. Ook zijn de vooruitzichten voor horecaondernemers iets positiever dan in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd blijft de sector kwetsbaar door problematische schulden, sterk schommelende voedselprijzen en het aanhoudende personeelstekort.

In de eerste drie kwartalen van 2025 steeg de omzet bij eet- en drinkgelegenheden volgens de bank met 5 procent. Naast de hogere koopkracht zorgde de groei van het dagtoerisme voor een extra impuls en had de btw-verhoging op logies slechts een beperkt dempend effect op de bestedingen.

Volgens het Centraal Planbureau groeit de koopkracht in 2026 met 1,3 procent en dit zorgt volgens ABN AMRO waarschijnlijk voor een verdere groei in horecabestedingen. Ook stijgen de cao-lonen in de horeca in 2026 minder hard dan het landelijke gemiddelde, wat ondernemers enige ademruimte geeft. Het personeelstekort neemt voorzichtig af, maar blijft wel een belangrijk knelpunt.

Vorig jaar was de bank nog huiverig voor een verdere groei in het aantal faillissementen, maar die groei heeft zich niet doorgezet. In oktober en november daalde het aantal faillissementen onder eetgelegenheden relatief hard, terwijl het aantal faillissementen onder drinkgelegenheden al jaren heel geleidelijk daalt.

De financiële situatie blijft voor veel horecaondernemers wel heel lastig. Bijna een kwart van de kleine ondernemers geeft aan dat zij hun schulden als problematisch ervaren. Voor alle horecaondernemers is dat 20 procent. In november 2023 was dat iets meer dan 12 procent.

De moeilijke financiële situatie is terug te zien in het aantal opheffingen van horecagelegenheden. Dat is in de eerste drie kwartalen van 2025 gestegen tot het hoogste niveau in tien jaar. De stijging komt vooral door eetgelegenheden die stopten, al vlakte de toename in de loop van 2025 iets af. Het aantal opheffingen bij drinkgelegenheden daalde licht.