Huisartsen werken 4 uur per week langer door administratie en nascholing

Huisartsen hebben het de afgelopen jaren steeds drukker gekregen. Volgens een peiling van onderzoeksinstituut Nivel werkten ze vorig jaar gemiddeld vier uur per week langer dan in 2018 en 2013. Die extra tijd zijn de artsen voornamelijk kwijt aan "niet-patiëntgebonden taken". Daaronder vallen onder meer administratie, nascholing en overleg met andere zorgverleners. Voor huisartsen met een eigen praktijk zit de meeste extra tijd in het runnen van de praktijk.

Volgens de peiling onder 884 huisartsen werken mannen in de beroepsgroep gemiddeld meer uren dan vrouwen, maar het verschil wordt kleiner. Mannelijke huisartsen gaven aan dat ze gemiddeld 50,7 uur per week werken, vrouwelijke huisartsen 46,6 uur.

Deelnemers aan het onderzoek hielden een week lang in een app al hun activiteiten bij. Het Nivel voerde het onderzoek uit in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Die organisatie onderzoekt hoeveel zorgverleners opgeleid moeten worden om in toekomstige behoeften te voorzien.