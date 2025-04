LTO: droogte geen reden tot paniek, situatie wordt wel zorgelijk

DEN HAAG (ANP) - De droogte in Nederland baart boeren en tuinders in toenemende mate zorgen. Vanwege het huidige tekort aan neerslag is veel oppervlaktewater nodig om gewassen te laten groeien, maar er zijn al plekken waar geen grondwater meer mag worden gebruikt om de landbouwgrond te besproeien. "Hoewel er nog geen reden is voor paniek, begint de situatie wel zorgelijk te worden", laat Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) weten.

"Op dit moment is er om pas gezaaide bieten, uien en andere gewassen te laten groeien door het huidige neerslagtekort veel oppervlaktewater nodig", legt een woordvoerster van de organisatie uit. "De meeste waterschappen kunnen hier nog aan voldoen, maar in delen van het land (voor nu Brabant) geldt al een beregeningsverbod."

De eerste drie maanden van dit jaar verliepen uitzonderlijk droog, waardoor het grondwaterpeil laag staat. LTO merkt wel op dat er in de weersvoorspellingen wat regen lijkt te worden verwacht, al kan dat per regio verschillen.