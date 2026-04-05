Partijen teleurgesteld over ontruiming uitvak tijdens IJsselderby

DEVENTER (ANP) - De gemeente Zwolle, de gemeente Deventer, de politie en voetbalclubs Go Ahead Eagles en PEC Zwolle zijn "zeer teleurgesteld" dat de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle zondagmiddag na een ontruimingsactie van de ME van start moest gaan zonder gevuld uitvak. Dat laten ze in een gezamenlijke verklaring weten.

Alleen onder strenge voorwaarden mochten supporters van de club uit Zwolle de IJsselderby in Deventer bijwonen. Zo mochten ze onder meer geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Omdat PEC-supporters dit toch deden en de verboden kleding niet wilden verwijderen en vuurwerk op het veld gooiden, ontruimde de ME het uitvak. Vervolgens werden de Zwolse supporters op bussen huiswaarts gezet.

De partijen zijn "zeer teleurgesteld dat deze maatregelen noodzakelijk waren, zeker ook omdat alle partijen vooraf veel tijd en energie hebben gestoken in het mogelijk maken van een mooie en veilige IJsselderby", aldus de verklaring.