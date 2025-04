Hulpdiensten 286 keer uitgerukt voor liftopsluitingen Madrid

MADRID (ANP/AFP) - De hulpdiensten in de Spaanse regio Madrid zijn tijdens de stroomstoring 286 keer uitgerukt om mensen uit liften te bevrijden. Dat heeft de leider van de regio gezegd tegen zender Antena 3.

De ontruiming van het metrosysteem van Madrid zou "zonder incidenten" zijn verlopen.

Netbeheerder Red Eléctrica meldde rond 19.00 uur dat ook in Madrid de elektriciteitsvoorziening terugkeert. Hetzelfde geldt voor de regio's Valencia, Murcia en Castilië-La Mancha. Red Eléctrica gaf eerder al aan dat in gebieden in het noorden, zuiden en westen van het land de elektriciteitsvoorziening is hersteld.

Het blijft onduidelijk waardoor de grote stroomstoring, die ook Portugal trof, precies is ontstaan. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor een cyberaanval.