Hulporganisatie GHF deelt woensdag geen hulp uit in Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR) - De door de Verenigde Staten gesteunde Gaza Humanitarian Foundation (GHF) deelt woensdag geen hulpgoederen uit in de Gazastrook, meldt een woordvoerder. De organisatie is in gesprek met het Israëlische leger over het verscherpen van de veiligheidsmaatregelen buiten de directe omgeving van de GHF-locaties.

Eerder zei een woordvoerder van de Israëlische krijgsmacht dat Gazanen woensdag niet naar de noodhulppunten moeten gaan. Het leger beschouwt de gebieden rondom deze locaties als "gevechtszones".

De GHF is ruim een week geleden begonnen met het uitdelen van voedselpakketten in het zuiden van Gaza. Lokale autoriteiten en hulporganisaties melden dat in de buurt van de noodhulppunten meermaals beschietingen hebben plaatsgevonden, waarbij in acht dagen tijd 101 Gazanen zijn omgekomen. Zij beschuldigen het Israëlische leger van de beschietingen. Het leger ontkent dit.