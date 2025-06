Regering Trump beveelt naamswijziging van naar homo-icoon vernoemd schip

De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft opdracht gegeven om de naam van het marineschip USNS Harvey Milk te wijzigen. Dat meldt de website Military.com. Harvey Milk was een van de eerste openlijk homoseksuele politici in de Verenigde Staten. Hij werd in 1978 vermoord in San Francisco.

Volgens Military.com, dat het memo van de minister zegt te hebben bestudeerd, past het bevel binnen Hegseths streven om "een krijgerscultuur te herstellen" in de Amerikaanse strijdkrachten. Ook zou de timing van het bevel, tijdens de WorldPride-maand, opzettelijk zijn gekozen.

Volgens de zender CBS News overweegt Defensie ook de namen van andere marineschepen te wijzigen, waaronder twee die vernoemd zijn naar voormalige rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof: Thurgood Marshall, het eerste zwarte lid van het hof, en liberaal icoon Ruth Bader Ginsburg.