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Republikein in november tweede kandidaat gouverneur Californië

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 4:16
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SACRAMENTO (ANP) - De Republikeinse tv-commentator Steve Hilton gaat door naar de algemene verkiezingen van 3 november voor gouverneur van de staat Californië, melden diverse Amerikaanse media waaronder CNN en NBC News. Hilton neemt het dan op tegen de Democraat Xavier Becerra, voorheen minister van Gezondheid van de VS (2021-2025).
Becerra en Hilton gingen aan kop in de voorverkiezing ('primary') op 2 juni vanaf het moment dat de eerste uitslagen binnenkwamen op de verkiezingsavond. De Democratische miljardair Tom Steyer stond op de derde plaats echter dicht genoeg in de buurt om media ervan te weerhouden Hilton als tweede kandidaat aan te wijzen.
Becerra kon al niet meer worden ingehaald. Met de meeste stemmen geteld gaat Becerra aan kop met 27,9 procent, gevolgd door Hilton met 3 procent minder.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de afgelopen dagen meermaals geroepen dat er gesjoemeld is bij de primary omdat de uitslag lang uitbleef. Dat is echter gebruikelijk in Californië, omdat de staat per post verstuurde stembiljetten accepteert en het langer duurt die te tellen.
Arnold Schwarzenegger was in 2006 de laatste Republikein die de Californische gouverneursverkiezingen won.
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