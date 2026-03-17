Hulporganisaties breiden hulp aan Libanon uit

DEN HAAG (ANP) - Zes Nederlandse hulporganisaties gaan meer noodhulp aan Libanon geven. Ze krijgen daarvoor 3 miljoen euro van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het geld is onder meer bedoeld om de komende maanden eten en schoon drinkwater te kopen. Door Israëlische aanvallen zijn veel Libanezen op de vlucht geslagen.

De zes hulporganisaties in Libanon zijn CARE Nederland, Cordaid, Oxfam Novib, Plan International, Stichting Vluchteling en War Child. Zij zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Dutch Relief Alliance. "Er is ongelooflijk veel hulp nodig, want de situatie in Libanon verslechtert elke dag. Veel mensen zijn door bombardementen dakloos geraakt", zegt een woordvoerder van de hulpalliantie.

Volgens CARE Nederland zien zijn hulpverleners in de Libanese hoofdstad Beiroet "gezinnen die op straat of in parken slapen omdat er geen plek meer is in opvanglocaties, familie hen niet kan opvangen of huren onbetaalbaar zijn geworden. Tegelijk hebben veel gezinnen nauwelijks toegang tot voedsel, schoon water of medische zorg."