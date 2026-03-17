Heel veel boeren zijn miljonair: grondprijs voor landbouwgrond loopt op tot bijna een ton

De gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond is opgelopen tot bijna een ton. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) becijferd. "Ondanks onzekerheden in beleid en regelgeving zien we dat agrariërs juist nu grond willen veiligstellen voor de toekomst van hun bedrijf", zegt Jos Ebbers, voorzitter van de agrarische tak van de makelaarsorganisatie.
De vraag naar landbouwgrond is daarnaast niet alleen onder boeren
groot. Ook overheden en andere partijen zoeken naar grond voor onder meer woningbouw, natuur en infrastructuur. Dat stuwde de gemiddelde grondprijs in 2025 naar 95.400 euro per hectare. Dat is bijna 10.000 euro meer dan een jaar eerder.