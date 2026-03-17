ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Heel veel boeren zijn miljonair: grondprijs voor landbouwgrond loopt op tot bijna een ton

Economie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 17 maart 2026 om 8:18
bijgewerkt om dinsdag, 17 maart 2026 om 8:22
generated-image (1)
De gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond is opgelopen tot bijna een ton. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) becijferd. "Ondanks onzekerheden in beleid en regelgeving zien we dat agrariërs juist nu grond willen veiligstellen voor de toekomst van hun bedrijf", zegt Jos Ebbers, voorzitter van de agrarische tak van de makelaarsorganisatie.
De vraag naar landbouwgrond is daarnaast niet alleen onder boeren groot. Ook overheden en andere partijen zoeken naar grond voor onder meer woningbouw, natuur en infrastructuur. Dat stuwde de gemiddelde grondprijs in 2025 naar 95.400 euro per hectare. Dat is bijna 10.000 euro meer dan een jaar eerder.

Heel veel boeren zijn miljonair

Nederlandse boeren behoren gemiddeld tot de vermogendste groepen zelfstandigen in Nederland, met veel miljonairs, maar er zijn grote verschillen per bedrijfstype en schulden spelen ook een grote rol.

Vermogen: hoe rijk zijn boeren?

  • Het totale eigen vermogen van alle Nederlandse landbouwbedrijven samen lag in 2022 rond de 66 miljard euro, op een balanstotaal van ongeveer 106 miljard euro.
  • Grond, stallen en machines (materiële vaste activa) vertegenwoordigen ruim 80 miljard euro; boeren zitten dus vooral “rijk in stenen en grond”, niet in cash.
  • Volgens CBS‑onderzoek is ongeveer 40 procent van de agrarische zelfstandigen miljonair in termen van vermogen; zij vormen daarmee de grootste miljonairsgroep onder ondernemers.

Inkomen versus vermogen

  • Het gemiddeld besteedbaar inkomen van agrarische huishoudens lag in 2022 rond 88.200 euro, tegenover circa 51.200 euro voor alle Nederlandse huishoudens.
  • Boeren verdienen daarmee gemiddeld duidelijk meer dan andere huishoudens, maar inkomens schommelen sterk per jaar en per sector (varkens, pluimvee, melkveehouderij, tuinbouw, biologisch etc.).

Schulden en risico’s

  • Landbouwbedrijven hebben naast veel eigen vermogen ook fors vreemd vermogen: rond de 39 miljard euro aan schulden in 2022.
  • Financiering bij banken (vooral Rabobank) is hoog; de Nederlandse food‑ en agrikredietportefeuille van Rabobank in Nederland bedraagt ruim 46 miljard euro, wat de kapitaalintensiteit en risico’s van het boerenbedrijf illustreert.

Lees ook

loading

