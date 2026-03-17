Heel veel boeren zijn miljonair: grondprijs voor landbouwgrond loopt op tot bijna een ton

De gemiddelde prijs voor een hectare landbouwgrond is opgelopen tot bijna een ton. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) becijferd. "Ondanks onzekerheden in beleid en regelgeving zien we dat agrariërs juist nu grond willen veiligstellen voor de toekomst van hun bedrijf", zegt Jos Ebbers, voorzitter van de agrarische tak van de makelaarsorganisatie.

De vraag naar landbouwgrond is daarnaast niet alleen onder boeren groot. Ook overheden en andere partijen zoeken naar grond voor onder meer woningbouw, natuur en infrastructuur. Dat stuwde de gemiddelde grondprijs in 2025 naar 95.400 euro per hectare. Dat is bijna 10.000 euro meer dan een jaar eerder.

Heel veel boeren zijn miljonair

Vermogen: hoe rijk zijn boeren?

Het totale eigen vermogen van alle Nederlandse landbouwbedrijven samen lag in 2022 rond de 66 miljard euro, op een balanstotaal van ongeveer 106 miljard euro.

Grond, stallen en machines (materiële vaste activa) vertegenwoordigen ruim 80 miljard euro; boeren zitten dus vooral “rijk in stenen en grond”, niet in cash.​

Volgens CBS‑onderzoek is ongeveer 40 procent van de agrarische zelfstandigen miljonair in termen van vermogen; zij vormen daarmee de grootste miljonairsgroep onder ondernemers.​

Inkomen versus vermogen

Het gemiddeld besteedbaar inkomen van agrarische huishoudens lag in 2022 rond 88.200 euro, tegenover circa 51.200 euro voor alle Nederlandse huishoudens.

Boeren verdienen daarmee gemiddeld duidelijk meer dan andere huishoudens, maar inkomens schommelen sterk per jaar en per sector (varkens, pluimvee, melkveehouderij, tuinbouw, biologisch etc.).

Schulden en risico’s