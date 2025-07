Hulporganisaties eisen einde aan Israëlisch hulpsysteem in Gaza

DEN HAAG (ANP) - Ruim 170 internationale hulporganisaties roepen gezamenlijk op om een einde te maken aan "het dodelijke Israëlische distributieprogramma" voor hulpgoederen. Ze doelen onder meer op de omstreden Gaza Humanitarian Foundation (GHF). De hulp die Israël nog toelaat zijn plaatsen geworden van "terugkerende slachtpartijen die het internationaal humanitair recht met voeten treden". Volgens Save the Children is Gaza "de dodelijkste plek op aarde voor een kind".

Israël sluit externe hulporganisaties buiten en vervangt die door "een dodelijk, door de krijgsmacht beheerst alternatief", zeggen de organisaties. "Deze maatregelen zijn erop gericht om de cyclus van wanhoop, gevaar en dood in stand te houden." De organisaties zeggen dat in nog geen vier weken vijfhonderd Palestijnen die voedsel probeerden te krijgen zijn gedood en 4000 verwond. Ze willen dat andere landen ingrijpen. Onder de ondertekenaars zijn naast Oxfam onder meer War Child, Amnesty International en ook Artsen zonder Grenzen, dat eerder een vergelijkbaar pleidooi hield. Er staan ook vijf Nederlandse organisaties op de lijst: Cordaid, Human Security Collective, PAX, Heimat en The Rights Forum.

Een aantal organisaties gaf dinsdag een persbriefing over de noodsituatie in Gaza. Er werd op gewezen dat er "2,2 miljoen Gazanen leven in een gebied van 65 vierkante kilometer". Israël heeft de rest van Gaza bestempeld als gedemilitariseerde zone of gevechtszone. De voedselposten van GHF zijn er "niet voor eten, maar voor chaos", stelde Oxfam Novib. Amnesty International meldde dat Palestijnen "als beesten worden behandeld" en "uit hun kooien worden losgelaten" als de voedselpunten opengaan. Proberen wat eten te bemachtigen doe je "met gevaar voor eigen leven", aldus MedGlobal.

Kinderen

"Dit is speciaal een oorlog op kinderen", verklaarde Save the Children. "Gaza is de dodelijkste plek op aarde voor een kind. En het wordt elke dag erger." Volgens de ngo hebben twee miljoen Gazanen "honger, onder wie één miljoen kinderen". "Terwijl er duizenden trucks met hulpgoederen klaarstaan aan de andere kant van de grens." Volgens Unicef zijn sinds oktober 2023 50.000 Palestijnse kinderen gedood of verwond.

De Israëlische krant Haaretz meldde na onderzoek dat Israëlische militairen bij hulpcentra opdracht hebben gekregen om op ongewapende burgers te schieten. Israël heeft dat lang ontkend, maar geeft nu toe dat er burgerslachtoffers zijn gevallen.