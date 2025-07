Ook dinsdag drukkere dag voor Wegenwacht door hitteproblemen

DEN HAAG (ANP) - De Wegenwacht heeft het ook dinsdag drukker dan normaal door pechgevallen die te maken hebben met de hitte. De pechdienst van de ANWB ziet vooral gestrande automobilisten waarbij de auto start- of accuproblemen heeft.

De dienst verwacht aan het einde van de dag zo'n 4000 pechmeldingen te hebben ontvangen, een dag eerder waren dat er 4400. Maandag is altijd een drukkere dag dan dinsdag, zegt een woordvoerder van de ANWB. Voorlopig is het "druk maar beheersbaar".

Mensen die met de auto op pad gaan doen er goed aan om voor vertrek te controleren of alle vloeistoffen voldoende zijn bijgevuld, zegt de ANWB. Met name koelvloeistof is belangrijk, dat voorkomt oververhitting van de motor.

Rijkswaterstaat heeft vanwege de hoge temperaturen het hitteprotocol ingesteld. Dat betekent dat weggebruikers met pech direct worden weggesleept naar een veilige locatie met voorzieningen.