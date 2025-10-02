Hulporganisaties: medische hulp aan kinderen uit Gaza redt levens

AMSTERDAM (ANP) - Hulporganisaties zijn blij dat Nederland alsnog zwaargewonde kinderen uit de Gazastrook wil ophalen voor medische behandeling. "Deze politieke doorbraak redt kinderlevens", stelt directeur Karel Hendriks van de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen (AzG). Volgens UNICEF Nederland kan de hulp "letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood".

Artsen, ziekenhuizen, hulporganisaties en oppositiepartijen drongen al enkele weken aan op het ophalen van gewonde en ernstig zieke kinderen. Het kabinet en een meerderheid in de Tweede Kamer hielden dit tegen. Ze wilden dat kinderen hulp zouden krijgen in landen rond Gaza. Het kabinet kondigde donderdag echter aan te "bezien in hoeverre enkele kinderen die complexe hoog-specialistische zorg nodig hebben" tijdelijk in Nederland kunnen worden geholpen. Het gaat om kinderen "die in direct levensgevaar verkeren, waarvoor nu in de regio geen onmiddellijke hulp beschikbaar is".