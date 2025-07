Hulporganisaties slaan opnieuw alarm na IPC-waarschuwing Gaza

DEN HAAG (ANP) - Hulporganisaties slaan opnieuw alarm over de hongersituatie in de Gazastrook na een verklaring van de internationale waakhond voor voedselzekerheid (IPC). Ze pleiten nogmaals voor ongehinderde levering van hulpgoederen aan het gebied.

De IPC waarschuwde dinsdag dat zich in de Gazastrook door voedseltekort het slechtst denkbare scenario ontvouwt. In de eerste helft van juli is ondervoeding flink toegenomen.

Volgens CARE Nederland zijn luchtdroppings en levering van hulpgoederen met "een paar vrachtwagens" niet genoeg. "Wat nodig is, is volledige, veilige en structurele toegang via alle grensovergangen. De schade is niet alleen fysiek, ondervoeding laat blijvende sporen na, zeker bij jonge kinderen."

Ook UNICEF Nederland roept opnieuw op tot volledige toegang tot Gaza. "We kijken machteloos toe hoe baby's sterven, terwijl de medische voeding die hen zou kunnen redden, op een paar kilometer afstand ligt. Hun lichamen zijn te zwak om ziekten te overleven", zegt directeur Suzanne Laszlo.