Israëlische ambassade noemt Nederlandse sancties historische fout

DEN HAAG (ANP) - De Israëlische ambassade in Nederland heeft de aangekondigde maatregelen tegen Israël een "historische fout" genoemd. "De regering lijkt te zijn vergeten hoe deze oorlog is begonnen", schrijft de ambassade op X.

Nederland kondigde maandag inreisverboden aan voor twee extremistische Israëlische ministers en ontbood de ambassadeur. Volgens de Nederlandse regering moet Israël meer humanitaire hulp toelaten in de Gazastrook. Ook wil Den Haag dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren komt.

"De afgelopen dagen heeft Israël belangrijke stappen gezet om de humanitaire respons in Gaza te versterken en te verbeteren om burgerlevens te beschermen en de levering van hulp mogelijk te maken via aangewezen corridors, luchtdroppings, uitgebreide humanitaire zones en pauzes", staat in de verklaring van de Israëlische ambassade. Een staakt-het-vuren zou door de Nederlandse stappen "minder waarschijnlijk" worden, omdat Hamas erdoor aangemoedigd zou worden om zich harder op te stellen.