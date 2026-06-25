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Hulporganisaties zoeken en inventariseren na bevingen Venezuela

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 8:31
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CARACAS (ANP) - Het Venezolaanse Rode Kruis is bezig met reddingswerkzaamheden in de gebieden die door twee zware aardbevingen zijn getroffen. Op beelden die de organisatie op Instagram heeft geplaatst, is te zien dat gezocht wordt in het puin. Hulporganisaties brengen nog in kaart wat precies nodig is aan steun en spullen.
"In samenspraak met de reddingsorganisaties en de autoriteiten van de nationale overheid, verlenen we ondersteuning bij reddingswerkzaamheden en bijstand aan personen die getroffen zijn door de noodsituatie", aldus het Rode Kruis op Instagram. Rode Kruisorganisaties in omringende landen bieden ook hulp aan.
Het hoofd humanitaire hulp van CARE Nederland, Jojanneke Spoor, zegt dat de eerste 48 uur cruciaal zijn. "In deze eerste uren gaat het om het redden van levens. Mensen liggen mogelijk nog onder het puin, gewonden hebben dringend medische zorg nodig en duizenden gezinnen kunnen van het ene op het andere moment zonder onderdak, voedsel of schoon water zitten."
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