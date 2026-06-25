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Ambassade informeert Nederlanders in Venezuela

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 8:28
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DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft, via de Nederlandse ambassade in Caracas, Nederlanders in Venezuela geïnformeerd over wat het beste te doen na de twee aardbevingen. Zo wordt geadviseerd een veilige plek te zoeken, uit de buurt van beschadigde gebouwen te blijven en open ruimtes buiten op te zoeken.
Ook wordt aangeraden familie en vrienden te laten weten hoe het gaat. Het is bovendien nuttig om het lokale nieuws in de gaten te houden. Verder is de ambassade 24/7 bereikbaar voor hulpvragen.
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