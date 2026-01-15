SGP noemt minderheidskabinet kwetsbaar, maar 'het kan werken'

DEN HAAG (ANP) - Een minderheidskabinet is wat de SGP betreft 'een kwetsbaar construct', maar partijleider Chris Stoffer "sluit niet uit dat het wel eens best heel goed zou kunnen werken". Dat zegt hij na zijn gesprek met de informateur en D66, VVD en CDA.

De SGP is bereid om bijvoorbeeld de begrotingen die de drie partijen voorstellen te gaan steunen, "maar dat vertrouwen zul je moeten verdienen". Volgens Stoffer zijn de drie partijleiders "redelijk ervaren politici die meerdere keren met dit bijltje hebben gehakt". Hij verwacht dat D66, VVD en CDA voordat de begrotingen afgetimmerd zijn, met een aantal partijen gaan zoeken naar draagvlak.

Verder herhaalde de conservatieve politicus dat hij liever geen nieuwe plannen ziet rondom medische ethiek of de vrijheid van onderwijs. "Ze moeten niet op onze tenen gaan staan."