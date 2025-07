Hulpverleners melden meer dan twintig doden bij hulppunten Gaza

GAZA-STAD (ANP/DPA/AFP) - Israëlische troepen hebben volgens medische bronnen in Gaza ten minste 25 mensen gedood bij distributiepunten voor hulpgoederen. Ook worden tientallen gewonden gemeld. Het dodental loopt mogelijk verder op.

De burgerbescherming in Gaza meldt aan persbureau AFP dat bij een voedseldistributiepunt ten zuidoosten van Khan Younis 22 mensen zijn gedood. Daarnaast zouden nog vier mensen zijn omgekomen bij een ander punt in het noordoosten van Rafah. In beide gevallen zouden slachtoffers zijn gevallen door "Israëlisch vuur".

Het Nasserziekenhuis in Khan Younis meldde aan persbureau dpa ten minste 25 doden, plus zo'n 70 gewonden. Veel slachtoffers zijn er volgens het ziekenhuis slecht aan toe. Ook daar spreekt men van Israëlische beschietingen.

De Israëlische krijgsmacht zegt onderzoek te doen naar het incident.