Hulpverleners omgekomen bij Israëlische aanvallen op Libanon

DEIR QANOUN EN-NAHR (ANP) - Bij Israëlische aanvallen op twee plaatsen in het zuiden van Libanon zijn in totaal tien doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. In de plaats Deir Qanoun en-Nahr vielen zes slachtoffers, onder wie twee hulpverleners en een kind. Daarnaast kwamen vier hulpverleners om bij een aanval op Hanawiya, zegt het ministerie.

Bij de aanvallen zouden ook meerdere gewonden zijn gevallen. In Deir Qanoun en-Nahr ging het om zes gewonden, onder wie drie hulpverleners. Volgens het Libanese persbureau NNA waren de hulpverleners ter plaatse vanwege een eerdere aanval. In Hanawiya zou een hulpverlener onder de twee gewonden zijn. Het ministerie zegt dat zij alleen spullen bij zich hadden om eerste hulp te verlenen en geen militaire uitrusting.

Het ministerie beschuldigt Israël van het schenden van het internationaal recht en het staakt-het-vuren. Dat bestand werd in april gesloten door vertegenwoordigers van beide landen bij zeldzame directe onderhandelingen.