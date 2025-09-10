Hulpvloot richting Gaza meldt tweede aanval op boot door drone

TUNIS (ANP) - De organisatie achter de actie Global Sumud Flotilla (GSF), een vloot schepen die hulpgoederen naar Gaza brengt, meldt dat nog een van haar boten is geraakt door wat vermoedelijk een drone was. Het incident zou voor de kust van Tunesië hebben plaatsgevonden.

"Een andere boot is geraakt bij een vermoedelijke droneaanval. Er zijn geen gewonden gemeld", aldus de GSF op sociale media. Maandag meldde de organisatie een soortgelijke aanval, die de Tunesische autoriteiten betwistten.

De organisatie hoopt de Israëlische zeeblokkade van Gaza te doorbreken en hulpgoederen te kunnen leveren aan de Palestijnse bevolking. Onder de opvarenden bevinden zich naast een aantal Nederlanders ook de bekende klimaatactivist Greta Thunberg en acteur Liam Cunningham. In juni hield Israël al een schip van de actiegroep tegen.