UNICEF: nu meer kinderen met obesitas dan met ondergewicht

DEN HAAG (ANP) - Het aantal kinderen met ernstig overgewicht overtreft dit jaar voor het eerst het aantal kinderen met ondergewicht, schat UNICEF in een woensdag verschenen rapport. De VN-kinderrechtenorganisatie becijfert dat bijna een op de tien kinderen tussen de 5 en 19 jaar obesitas heeft. Het aantal kinderen met ondergewicht is de afgelopen jaren juist geleidelijk afgenomen.

UNICEF baseert zich op exacte cijfers tot 2024 en trekt de lijn van daaruit door. Als de trend dit jaar hetzelfde is als in voorgaande jaren, wat wel de verwachting is, komt het aantal kinderen met obesitas uit op 9,4 procent en het aantal kinderen met ondergewicht op 9,2 procent.

Het percentage kinderen met overgewicht stijgt al jaren. UNICEF wijst als verklaring vooral op de wereldwijde opmars van ongezond eten, zoals fastfood en frisdrank met veel suiker. "De verkoop van ultrabewerkt voedsel stijgt sterk, vooral in landen met middeninkomens", stelt de organisatie, die eraan toevoegt dat dit ongezonde eten vaak goedkoper is dan bijvoorbeeld verse groente of fruit. UNICEF wijst ook op de effecten van op kinderen gerichte marketing. Overheden zouden hier meer tegen moeten ondernemen, vindt de VN-organisatie.

"Om obesitas en overgewicht te bestrijden, moeten we werken aan een omgeving waarin ouders en kinderen makkelijker gezonde keuzes kunnen maken", voegt directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland eraan toe. Naast gezonde voeding hebben kinderen voldoende beweging en slaap nodig. "Een effectieve aanpak richt zich niet alleen op ouders en kinderen, maar ook op scholen, zorgprofessionals, sportclubs, bedrijven en beleidsmakers."