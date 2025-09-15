ECONOMIE
Hulpvloot vanuit Tunesië onderweg naar Gaza

Samenleving
door anp
maandag, 15 september 2025 om 11:09
anp150925081 1
BIZERTE (ANP/AFP) - Een vloot met hulpgoederen is vanuit Tunesië richting de Gazastrook vertrokken. De pro-Palestijnse activisten aan boord, onder wie Greta Thunberg, willen de Israëlische blokkade doorbreken en een humanitaire corridor openen.
Thunberg zei vlak voor vertrek dat de wereld de Gazanen niet is vergeten en dat burgers soms zelf actie moeten ondernemen "als regeringen falen". Ze ging eerder ook al mee op een schip richting Gaza, maar dat werd tegengehouden door Israël. De Zweedse activist, vooral bekend van haar acties tegen klimaatverandering, werd toen samen met de andere opvarenden, onder wie een Nederlander, naar Israël gebracht en vervolgens het land uitgezet.
Ongeveer twintig schepen hadden zich verzameld in de haven van Bizerte, in het noorden van Tunesië. De laatste schepen vertrokken bij zonsopgang. Volgens organisator Global Sumud Flotilla (GSF) werden twee boten vorige week aangevallen door drones. De Tunesische autoriteiten spraken na het tweede incident van "geplande agressie" en kondigden een onderzoek aan.
