Rheinmetall stapt in bouw marineschepen

DÜSSELDORF (ANP) - De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall stapt in marinescheepsbouw. Het snelgroeiende defensiebedrijf, een van de grootste van Europa, koopt een belangrijke militaire werf in Noord-Duitsland.

Rheinmetall maakte al wapensystemen en beschermingsmiddelen tegen bijvoorbeeld mijnen en raketten voor marineschepen. Maar met de overname van Naval Vessels Lürssen (NVL), dat onder meer in Duitsland een viertal werven heeft, wil het ook oorlogsbodems gaan bouwen. NVL bouwt onder meer fregatten samen met het Nederlandse Damen.

De koop wacht nog op toestemming van toezichthouders, maar zou "begin 2026" rond moeten zijn. Hoeveel Rheinmetall betaalt voor Naval Vessels Lürssen houdt het voor zich.