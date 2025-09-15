ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rheinmetall stapt in bouw marineschepen

Economie
door anp
maandag, 15 september 2025 om 11:15
anp150925082 1
DÜSSELDORF (ANP) - De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall stapt in marinescheepsbouw. Het snelgroeiende defensiebedrijf, een van de grootste van Europa, koopt een belangrijke militaire werf in Noord-Duitsland.
Rheinmetall maakte al wapensystemen en beschermingsmiddelen tegen bijvoorbeeld mijnen en raketten voor marineschepen. Maar met de overname van Naval Vessels Lürssen (NVL), dat onder meer in Duitsland een viertal werven heeft, wil het ook oorlogsbodems gaan bouwen. NVL bouwt onder meer fregatten samen met het Nederlandse Damen.
De koop wacht nog op toestemming van toezichthouders, maar zou "begin 2026" rond moeten zijn. Hoeveel Rheinmetall betaalt voor Naval Vessels Lürssen houdt het voor zich.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2458727009

Hoe gezond is Griekse yoghurt echt? Dit zijn de feiten

23242075_m

Bril de deur uit na staaroperatie? Nieuwe lens zorgt voor scherp zicht op elke afstand

ANP-514269573

Kramp door het sporten heeft mogelijk een heel andere oorzaak dan je denkt

Seks is gezond

Deze kwaaltjes bestrijd je met seks

106157641 m

Het verband tussen borstkanker en deodorants

anp140925060 1

Halsema wijst op grenzen artistieke vrijheid na optreden Vylan

Loading