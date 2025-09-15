China beschuldigt Nvidia van overtreden concurrentieregels

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie Nvidia heeft de Chinese mededingingswetten overtreden. Dat meldt de Chinese markttoezichthouder in een korte verklaring na afronding van een eerste onderzoek naar het bedrijf. In de verklaring van één zin werd geen verdere toelichting gegeven.

Nvidia zei eerder al dat het onder toezicht staat in China, waar toezichthouders eisten dat het Amerikaanse concern lokale bedrijven bleef bevoorraden in ruil voor Chinese goedkeuring voor de overname van Mellanox. Nvidia kocht dat Israëlisch-Amerikaanse bedrijf, dat gespecialiseerd is in netwerkoplossingen voor datacenters, in 2020. Nvidia waarschuwde al dat het mogelijk boetes zou kunnen krijgen in China.

De Chinese aanklacht komt op een gevoelig moment. China en de Verenigde Staten hervatten deze week de handelsgesprekken in Madrid. Het Chinese ministerie van Handel kondigde afgelopen weekend ook twee onderzoeken aan naar de Amerikaanse chipsector.