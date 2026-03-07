Human Rights Watch beschuldigt Israël van nieuw oorlogsmisdrijf

BEIROET (ANP) - Human Rights Watch beschuldigt Israël opnieuw van een oorlogsmisdrijf. Volgens onderzoek van de mensenrechtenorganisatie heeft Israël bij een aanval in Zuid-Libanon "illegaal witte fosformunitie gebruikt". Blootstelling aan witte fosfor kan niet alleen leiden tot verminking, maar soms ook de dood tot gevolg hebben.

HRW zegt bewijzen te hebben dat Israëlische legereenheden bij een luchtaanval op 3 maart in het dorp Yohmor witte fosfor hebben ingezet. In Yohmor, dat dicht bij de Israëlische grens ligt, wonen enkele duizenden mensen. Het gebruik van witte fosfor is volgens het gangbare oorlogsrecht niet per se verboden, zij het wel in dichtbevolkte gebieden.

Precies dat laatste is volgens Human Rights Watch nu gebeurd. Het claimt zeven afbeeldingen te hebben geverifieerd en gelokaliseerd waarop te zien is hoe de witte fosfor explodeert boven een woonwijk in Yohmor. Ook het artilleriegeschut dat Israël bij de aanval heeft gebruikt, is bevestigd, zegt HRW. Onder het bewijsmateriaal zijn ook afbeeldingen waarop reddingswerkers te zien zijn die een brand blussen die veroorzaakt is door een fosforexplosie. De organisatie zegt niet te hebben kunnen verifiëren of er directe gewonden waren door de inzet van de omstreden munitie.

Rookgordijnen

Witte fosfor is zeer brandbaar. Militairen gebruiken de chemische stof om gebieden in het donker op te lichten, doelwitten te kunnen markeren of om rookgordijnen te kunnen veroorzaken. Wie eraan wordt blootgesteld, kan ernstige verminkingen oplopen of vergiftigd raken, soms met de dood tot gevolg.

"Het onrechtmatige gebruik van witte fosfor door het Israëlische leger boven woongebieden is uiterst alarmerend en zal ernstige gevolgen hebben voor burgers", aldus Ramzi Kaiss, Libanon-onderzoeker bij Human Rights Watch. "De brandgevaarlijke effecten van witte fosfor kunnen de dood of gruwelijke verwondingen veroorzaken die levenslang lijden tot gevolg hebben."

Gaza-oorlog

Israël is al meerdere malen beschuldigd van het inzetten van witte fosforgranaten, zowel in Libanon als in de Gaza-oorlog, door Amnesty International en Human Rights Watch. Die voorvallen zouden zich hebben voorgedaan in 2023 en 2024. Israël zei zich altijd aan het oorlogsrecht te hebben gehouden.

Sinds de Amerikaans-Israëlische bombardementen op Iran heeft Israël zijn militaire operaties in Libanon ook uitgebreid. Daarbij zijn volgens Libanon tot nu toe zo'n driehonderd doden gevallen. Honderdduizenden mensen zijn al noodgedwongen gevlucht.