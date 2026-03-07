ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trumps claim over onveilige paracetamol leidde tot dalend gebruik

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 18:19
bijgewerkt om zaterdag, 07 maart 2026 om 18:22
anp070326123 1
Claims van president Donald Trump dat paracetamol gevaarlijk is tijdens de zwangerschap, hebben geleid tot een daling in het gebruik in ziekenhuizen door heel de Verenigde Staten. Tussen de toespraak op 22 september en 7 december werd de pijnstiller 10 procent minder verstrekt aan zwangere vrouwen, zo schrijven onderzoekers van de universiteiten van Harvard en Brown in het medische vakblad The Lancet.
Ze bekeken elektronische gegevens in die periode van 294 miljoen patiënten in meer dan 1600 ziekenhuizen en 37.000 klinieken. De daling was het grootst in de weken direct na Trumps opmerkingen. De vraag trok begin december weer aan.
Volgens Trump zou gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap een hoger risico geven op een kind met autisme. Internationale gezondheidsinstanties zeggen dat daarvoor nooit bewijs is gevonden.
Tegelijk met de daling van de vraag naar paracetamol steeg het aantal recepten voor folinezuur (leucovorin). Dat middel wordt gebruikt om bijwerkingen van chemotherapie te verlichten, maar zou volgens sommige onderzoekers ook werken bij kinderen met een bepaalde vorm van autisme.
loading

POPULAIR NIEUWS

P20250319MR-1517

The Economist: Donald Trump moet snel stoppen

Scherm­afbeelding 2026-03-07 om 06.38.06

Aardige Diederik Gommers is helemaal niet aardig

anp070326004 1

Poetin staat vierkant achter Iran

gandr-collage

Johan Derksen weigert Nieuws van de Dag, Talpa boos

WhatsApp-Image-2026-02-24-at-14.17.21

Amerika is misschien machtiger en rijker, in Europa is het veel fijner

anp 442432520

Bizar: je krijgt vaker nachtmerries als je kaas eet voor het slapengaan

Loading