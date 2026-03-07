Trumps claim over onveilige paracetamol leidde tot dalend gebruik

Claims van president Donald Trump dat paracetamol gevaarlijk is tijdens de zwangerschap, hebben geleid tot een daling in het gebruik in ziekenhuizen door heel de Verenigde Staten. Tussen de toespraak op 22 september en 7 december werd de pijnstiller 10 procent minder verstrekt aan zwangere vrouwen, zo schrijven onderzoekers van de universiteiten van Harvard en Brown in het medische vakblad The Lancet.

Ze bekeken elektronische gegevens in die periode van 294 miljoen patiënten in meer dan 1600 ziekenhuizen en 37.000 klinieken. De daling was het grootst in de weken direct na Trumps opmerkingen. De vraag trok begin december weer aan.

Volgens Trump zou gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap een hoger risico geven op een kind met autisme. Internationale gezondheidsinstanties zeggen dat daarvoor nooit bewijs is gevonden.

Tegelijk met de daling van de vraag naar paracetamol steeg het aantal recepten voor folinezuur (leucovorin). Dat middel wordt gebruikt om bijwerkingen van chemotherapie te verlichten, maar zou volgens sommige onderzoekers ook werken bij kinderen met een bepaalde vorm van autisme.