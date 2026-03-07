Trump roept Latijns-Amerika op kartels gezamenlijk aan te pakken

PALM BEACH (ANP) - Donald Trump heeft Latijns-Amerikaanse leiders opgeroepen samen te werken met de VS bij het bestrijden van drugskartels. De Amerikaanse president sprak met de hoogwaardigheidsbekleders op zijn landgoed Mar-a-Lago in de context van het zogenoemde 'Shield of the Americas', een samenwerkingsverband dat de regionale verhoudingen moet versterken.

Trump zei in Miami dat "de enige manier om deze vijanden te verslaan, is door de kracht van onze strijdkrachten aan te wenden". Trump: "De kartels runnen Mexico - dat kunnen we niet hebben."

Ook zei Trump dat de VS met Cuba in onderhandeling zijn en dat het land bereid is om een deal te sluiten met de Amerikanen. Cuba zou zijn laatste adem uitblazen, aldus Trump. "Ze hebben geen geld, ze hebben geen olie", verwees hij naar het olie-embargo dat de VS hebben opgelegd aan Cuba sinds Venezuela werd binnengevallen. "Ik zorg wel voor Cuba", zei Trump, zonder verder in te gaan op hoe een dergelijke deal met Havana eruit zou moeten zien.

Geweldscampagnes

In een overheidsverklaring, na de bijeenkomst gedeeld door het Witte Huis, staat te lezen dat "de VS en zijn bondgenoten" moeten ijveren om de kartels af te snijden van alle mogelijke middelen die zij gebruiken om hun "geweldscampagnes" te voeren. Kartels en "buitenlandse terroristen" - een term die de VS gebruiken om hun aanvallen op vermeende drugsboten in het gebied te legitimeren - moeten "zoveel mogelijk vernietigd worden als consistent is binnen het toepasbare recht".

Juist de rechtmatigheid van de aanvallen stond de afgelopen tijd ter discussie. Critici zien de eenzijdige en dodelijke Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten als een vorm van buitenrechtelijke executie.