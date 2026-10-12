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Human Rights Watch roept Turkije op internetcensuur te staken

Samenleving
door anp
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NEW YORK (ANP) - Human Rights Watch waarschuwt voor de verregaande internetbeperkingen die Turkije recentelijk heeft opgelegd aan enkele media en organisaties. In een persbericht spreekt de mensenrechtenorganisatie van het beletten van de vrijheid van meningsuiting en roept ze de autoriteiten op hun censuur te staken.
Onder andere het grote, onafhankelijke nieuwsmedium T24 is sinds deze maand niet meer bereikbaar voor Turken, zowel de website als de socialemediakanalen. Volgens een journalist van dat medium met wie persbureau Reuters sprak, zou de censuur samenhangen met de lhbti-berichtgeving van T24, die zou neerkomen op 'lhbti-propaganda'. De hoofdredacteur van datzelfde medium sprak van een "noodtoestand", die "de fundamenten van ons beroep ondermijnt".
Ook organisaties als IFÖD, een ngo die zich bezighoudt met onder andere de persvrijheid in Turkije, en de lokale tak van Amnesty zijn niet langer bereikbaar. Veel van de censuurbesluiten grondt Turkije op wetgeving rond nationale veiligheid.
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