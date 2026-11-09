Je moeder woont in een verpleeghuis en haar pensioenfonds stapt op 1 januari 2027 over naar het nieuwe stelsel. Volgens berekeningen van Aon voor de NOS kan haar aanvullend pensioen dan met 12 tot 25 procent stijgen. Het eerste jaar merkt ze daar vooral voordeel van. Het CAK, dat de eigen bijdrage voor langdurige zorg int, haalt een groot deel ervan later toch terug.

Dat gebeurt twee jaar later, in 2029.

Het CAK rekent met het inkomen van twee jaar eerder

Wie zorg krijgt uit de Wet langdurige zorg (Wlz), betaalt een eigen bijdrage aan het CAK. Dat geldt voor bewoners van een verpleeghuis of verzorgingshuis, maar ook voor wie Wlz-zorg thuis krijgt via een volledig of modulair pakket thuis of een pgb. Het CAK baseert de bijdrage op het inkomen en vermogen van twee jaar eerder. Voor de eigen bijdrage van 2026 telt dus 2024 mee, en voor 2029 wordt dat 2027: het jaar van de invaarverhoging.

Het CAK doet dat omdat de Belastingdienst het inkomen pas later definitief vaststelt. Hoe dat uitpakt, zagen ouderen eerder al. Volgens het CAK stegen de AOW en het minimumloon in 2024, waardoor de eigen bijdrage in 2026 voor veel mensen omhoogging. ANBO-PCOB beschreef hetzelfde voor 2025: in 2023 konden veel fondsen weer indexeren, en dat hogere inkomen kwam twee jaar later terug in de bijdrage.

In het verpleeghuis gaat het meeste van het extra geld naar het CAK

Wie langer dan vier maanden in een instelling woont, betaalt meestal de hoge eigen bijdrage. Het CAK begint dan bij het bruto inkomen en trekt daar de belasting, een standaardbedrag voor de zorgverzekering, het zak- en kleedgeld en een vaste aftrek voor AOW-gerechtigden van af. Wat overblijft heet het beschikbaar inkomen. Komt dat boven een vrijstellingsgrens uit, dan wordt 25 procent van het bedrag daarboven ook nog afgetrokken.

De Wlz betaalt in een instelling het wonen, het eten en de zorg. Daarom is de hoge bijdrage zo opgezet dat je bijna je volledige netto inkomen afdraagt, schrijft rekensite Juistberekend. Een alleenstaande houdt in 2026 € 4.925 per jaar zak- en kleedgeld over.

Van elke extra euro netto pensioen kan je moeder dus hooguit een kwart houden.

Een rekenvoorbeeld: stel dat de verhoging haar netto € 1.000 per jaar extra oplevert. Zit ze boven de vrijstellingsgrens, dan wordt haar hoge eigen bijdrage in 2029 volgens die rekenmethode ongeveer € 750 per jaar hoger, ruim € 60 per maand. Zit ze eronder, dan kan het bijna de volle € 1.000 zijn. Er geldt wel een plafond: in 2026 is de hoge bijdrage maximaal € 3.061,80 per maand. Betaalt ze dat bedrag al, dan verandert er weinig. De bedragen en grenzen voor 2029 zijn nog niet bekend.

Woont je vader nog thuis? Dan geldt 10 procent

Woont één ouder in een instelling en de ander nog thuis, dan betalen ze meestal de lage eigen bijdrage. Die geldt ook de eerste vier maanden na de opname. Het CAK neemt dan 10 procent van het bijdrageplichtig inkomen en deelt dat door twaalf. In 2026 ligt de lage bijdrage tussen € 212,60 en € 1.115,80 per maand. Komt er bruto € 150 per maand bij, dus € 1.800 per jaar, dan stijgt de lage bijdrage in 2029 met ongeveer € 180 per jaar, of € 15 per maand. Dat valt mee vergeleken met de hoge bijdrage.

In 2027 en 2028 blijft het extra geld nog gewoon binnenkomen

Volgens deze rekenregel gaat de eigen bijdrage in 2027 uit van het inkomen van 2025 en in 2028 van dat van 2026. Het hogere pensioen telt in die jaren dus nog niet mee. Je moeder krijgt het extra geld twee jaar lang zonder dat de bijdrage stijgt. Daarna gaat in 2029 een groot deel ervan naar het CAK.

Wat ze in die twee jaar opspaart, telt wel mee. Spaargeld en beleggingen boven een toetsbedrag, in 2026 € 36.952 voor een alleenstaande en € 73.904 voor een stel, verhogen het inkomen dat het CAK meetelt met 4 procent van het meerdere. Het CAK kijkt daarbij naar het vermogen op 1 januari van het peiljaar. Wie het extra geld laat staan, moet daar rekening mee houden.

Daalt het pensioen later weer? Vraag een aanpassing aan

De regel werkt ook de andere kant op. Heeft iemand veel minder inkomen dan twee jaar eerder, dan kun je bij het CAK een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen. Het CAK rekent de bijdrage dan opnieuw uit met het inkomen van dat jaar. Voor de lage bijdrage kan dat volgens Senior Advies als het bijdrageplichtig inkomen in 2026 minstens € 3.293,60 lager is dan in 2024. Een aanvraag over 2026 kan nog tot 1 mei 2027. Dat kan van pas komen als de uitkering na 2027 achterblijft, zoals we beschreven in Krijg je in 2027 tot 25 procent meer pensioen? Geef het niet meteen allemaal uit, want daarna kan je uitkering jaren achterblijven.

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