Huwelijk mensen van gelijk geslacht mag direct op Aruba en Curaçao

DEN HAAG (ANP) - Mensen van hetzelfde geslacht mogen per direct met elkaar trouwen op Aruba en Curaçao, oordeelde de Hoge Raad vrijdag. Tot op heden was het homohuwelijk in de twee landen niet toegestaan. Het oordeel werd met luid applaus ontvangen in de zaal van de Hoge Raad in Den Haag.

Met dit oordeel houdt de Hoge Raad een eerdere uitspraak van het gemeenschappelijke Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in stand, dat op 6 december 2022 bepaalde dat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht moesten worden toegestaan in de landen.

Die zaak werd toen aangespannen door stichting Fundacion Orguyo Aruba en op Curaçao door Human Rights Caribbean Foundation. Maar de regeringen van Aruba en Curaçao gingen tegen die uitspraak in cassatie.

Het hof in Willemstad oordeelde toen dat het niet toestaan van het homohuwelijk niet rijmt met het discriminatieverbod en de staatsregelingen. Daar sluit de Hoge Raad zich bij aan.