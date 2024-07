Ali B gaat in hoger beroep tegen celstraf

Ali B gaat in hoger beroep tegen zijn vonnis. Dat liet zijn advocaat Bart Swier vrijdag weten nadat de rapper door de rechtbank van Haarlem werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor een verkrachting en een poging tot verkrachting. Van twee aanrandingen werd hij vrijgesproken. Swier zei eerder al dat zijn cliënt van plan was hoger beroep aan te tekenen bij iedere straf.

"Ali is overtuigd van zijn onschuld en dat betekent dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het in hoger beroep beter zal gaan en dat het in hoger beroep volledige vrijspraak zal worden", zei de advocaat na de uitspraak tegen de pers. Swier zei dat de rapper "ongeloof" en een "diepe teleurstelling" voelt na het vonnis.

De 42-jarige B. was zelf niet aanwezig in de rechtbank. Waar de rapper wel was, wil Swier niet zeggen.

Het hoger beroep zal worden behandeld door het gerechtshof Amsterdam. Swier verwacht dat de zaak in hoger beroep nog zeker een jaar op zich laat wachten.