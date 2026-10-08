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Politie VK: huiszoekingsbevelen bij ex-prins Andrew onrechtmatig

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP) - De Britse politie erkent dat de huiszoekingsbevelen die eerder dit jaar werden gebruikt om de oude woning van de voormalige prins Andrew Mountbatten-Windsor te doorzoeken, onrechtmatig waren. Andrew spande maandag een rechtszaak aan tegen de Thames Valley Police en die geeft nu toe dat die huiszoekingsbevelen niet op de juiste manier zijn verkregen.
De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten aan Jeffrey Epstein, de beruchte Amerikaanse zedendelinquent. Andrew ontkent iets verkeerd te hebben gedaan.
Dat de huiszoekingen onrechtmatig waren, betekent niet dat de hele zaak wordt stopgezet. De politie gaat gewoon verder met het onderzoek. Er lopen nog juridische procedures om te bepalen of de politie het materiaal mag gebruiken dat tijdens de huiszoekingen in beslag werd genomen.
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