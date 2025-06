IAEA bevestigt dat nucleaire site in Natanz doelwit Israël was

WENEN (ANP) - Directeur-generaal Rafael Grossi van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) bevestigt dat de Iraanse nucleaire site in Natanz geraakt is bij Israëlische aanvallen. De organisatie staat in contact met de Iraanse autoriteiten over de stralingsniveaus.

"De IAEA volgt de zeer zorgwekkende situatie in Iran nauwlettend. De instantie kan bevestigen dat de site in Natanz tot de doelwitten behoort. We staan in contact met de Iraanse autoriteiten over de stralingsniveaus. We staan ​​ook in contact met onze inspecteurs in het land", aldus Grossi op X.