IAEA: Iran bewaarde sterk verrijkt uranium in Isfahan

WENEN (ANP/RTR/AFP) - Iran bewaarde een deel van zijn sterk verrijkte uranium in een ondergrondse opslag in Isfahan. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Het gaat om dezelfde locatie als waar in juni vorig jaar door Israël en de VS gezamenlijk zware bombardementen werden uitgevoerd. Daarbij werden onder meer "bunkerbusters" ingezet, al richtten die niet de beoogde schade aan.

Volgens het IAEA gaat het om uranium dat tot 60 procent is verrijkt. Voor gebruik in kernwapens, een ambitie die de VS Iran toeschrijven, is een verrijkingsgraad van 90 procent nodig. In 2023 trof het IAEA nog verrijkt uranium aan dat de 84 procent puurheid benaderde.

De VN-organisatie roept Iran op zich "constructief" op te stellen rond de IAEA-inventarisatie van het Iraanse uranium. Volgens het instituut zitten er hiaten in de controles die het uitvoert naar het Iraanse uranium. Dat "verlies aan continuïteit" moet volgens het IAEA "met de grootst mogelijke urgentie" worden aangepakt.