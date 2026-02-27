Van Weel steunt Odido: nooit betalen aan criminelen

DEN HAAG (ANP) - Het is goed dat het gehackte telecombedrijf Odido geen losgeld betaalt aan de hackers, stelt minister David van Weel van Justitie en Veiligheid. "We moeten criminaliteit niet belonen", zei hij na afloop van de ministerraad.

De VVD-minister noemt het "een slecht signaal" als een bedrijf wel geld betaalt om te voorkomen dat de buitgemaakte gegevens openbaar worden gemaakt. "Je weet niet of je ze kunt vertrouwen", zei hij over de cybercriminelen.

Bij Odido zijn gegevens van ruim 6 miljoen klanten buitgemaakt. Hackersgroep ShinyHunters eiste een groot geldbedrag, anders zouden klantgegevens openbaar worden gemaakt. Odido heeft dat niet betaald en sindsdien hebben de hackers gegevens van honderdduizenden mensen op het darkweb geplaatst. Het gaat onder meer om telefoonnummers, paspoortgegevens en bankrekeningnummers.

Van Weel raadde mensen af om zelf op het darkweb te kijken of hun gegevens zijn gelekt. "Daar hangen allemaal criminelen rond."