IAEA meldt bombardement op onderzoeksreactor in aanbouw in Iran

WENEN (ANP/RTR) - Israëlische bombardementen hebben in Iran onder meer de zwaarwateronderzoeksreactor Khondab die in aanbouw is, geraakt volgens het Internationale Atoomenergieagentschap IAEA.

Een nabijgelegen installatie waar zwaar water wordt geproduceerd is daarbij beschadigd. Er was geen nucleair materiaal in de reactor omdat die nog niet af is.

Zwaar water is chemisch vergelijkbaar met water, maar heeft andere eigenschappen. Het wordt onder meer in bepaalde kernreactoren gebruikt als koeling en moderator om snelle neutronen af te remmen die ontstaan bij de splitsing van uranium.

Ontmanteld

Het complex van Khondab werd op basis van de akkoorden van Iran uit 2015 met China, Rusland, de VS en Europese mogendheden voor een belangrijk deel ontmanteld en kreeg een andere bestemming. Iran heeft het IAEA eerder ingelicht over de bouw van de nieuwe onderzoeksreactor, die volgend jaar klaar zou zijn.

Het IAEA heeft beklemtoond dat het de Israëlische aanvallen op het Iraanse nucleaire programma nauwlettend volgt.